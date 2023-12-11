Мика Хаккинен: McLaren всех удивят в 2024-м

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Мика Хаккинен назвал прогресс McLaren самым ярким событием прошедшего сезона в Формуле 1. Двукратный чемпион мира предположил, что команда продолжит удивлять и в 2024-м.

«Принимая во внимание, в какой форме в McLaren начали сезон, и на каких позициях они его завершили в Абу-Даби, прогресс команды стал для меня самым ярким событием года, – поделился Мика Хаккинен, выигравший два своих титула в составе команды из Уокинга. – Их прогресс виден не только со стороны, но и внутри. У них отличный командный дух, и они добились прогресса.

В McLaren всё внимание уделили развитию машины, и у них это отлично получилось. Думаю, они нас всех ещё сильно удивят. Полагаю, единственный сюрприз, который нас ждёт в 2024-м – дальнейший прогресс McLaren. Если говорить о скорости машины, то, вероятно, они станут той командой, которая осложнит жизнь Red Bull».