Ральф Шумахер: 24 Гран При – это слишком много

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Ральф Шумахер считает, что Формула 1 зашла слишком далеко с расширением календаря до 24 гонок…

Ральф Шумахер: «24 Гран При на следующий год – это слишком много. В конце этого сезона главной проблемой стал график Гран При Лас-Вегаса – я не знаю никого, кто бы не заболел или не простудился после этой поездки. Это было уже слишком. И я надеюсь, что в руководстве это понимают.

Стефано Доменикали знает всё о Формуле 1, он вырос в автоспорте, надеюсь, он серьёзно отнесётся к этой проблеме и постарается найти решение.

Ещё одна проблема связана с перенасыщенностью гонками. Семьям, которые любят Формулу 1, приходится следить за происходящим несколько часов подряд все дни уик-энда 24 раза в год. Они просто теряют выходные.

Считаю, что лучше проводить меньше гонок и больше тестов, как раньше, чтобы в свободные уик-энды в воскресных газетах можно было прочитать большое интервью или рассказ о героях своего спорта. Но сейчас тема Формулы 1 настолько перенасыщена, что в СМИ всё меньше и меньше отводят ей место.

О Формуле 1 больше не пишут, по крайней мере в Германии. Остались только специализированные журналы и пара газет. Гонщики и команды пытаются заполнить пробелы собственным бесплатным контентом в социальных сетях, но получается у них как-то не очень.

24 гонки в сезоне – это слишком много. В какой-то момент наши зрители просто скажут: «Постойте, мы не можем сейчас, поскольку у нас семейный праздник, у нас свадьба, мы не можем смотреть Формулу 1 постоянно».