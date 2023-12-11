Риккардо спел на концерте звезды кантри-музыки

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Даниэль Риккардо умеет удивлять публику, причём не только на гоночных трассах. Иногда он выходит на сцену с известными музыкантами во время их концертов и вместе с ними исполняет их песни – почему бы и нет, принимая во внимание его популярность и любовь к музыке.

Мы не раз об этом рассказывали, и очередной такой случай произошёл в минувшую субботу, когда Риккардо под аплодисменты публики неожиданно принял участие в концерте Зака Брайана, популярного американского исполнителя кантри-музыки.

Заключительный концерт австралийского турне группы Зака Брайана проходил на ипподроме в местечке Флемингтон близ Мельбурна, и зрители пришла в восторг, когда вдруг ирландский певец Дермот Кеннеди вывел на сцену Даниэля, и все вместе они исполнили Revival, один из хитов Брайана.

Оценить вокальное мастерство гонщика AlphaTauri сложно, поскольку многотысячная толпа зрителей в едином порыве подхватила песню, и этот шум перекрывал практически все остальные звуки – по крайней мере, такое остаётся впечатление после просмотра короткого видео, которым Даниэль поделился в социальных сетях.

«Представьте, на одной сцене оказались Зак Брайан, Дермот Кеннеди и Даниэль Риккардо! Даниэль, исполняющий песню Revival – самое сильное впечатление этого года!» – примерно такие комментарии оставляли люди, побывавшие на том концерте.

Надо полагать, выбор песни был по-своему символичным, ведь Revival переводится как «возрождение», а в этом году мы видели, что Риккардо на глазах у болельщиков всего мира восстановил свою гоночную репутацию, несколько пошатнувшуюся в период выступлений за McLaren.

Но теперь он вернулся в Формулу 1 после полугодового перерыва, и в конце сезона у всех вновь был повод порадоваться за Даниэля – будем надеяться, что в следующем году таких поводов будет ещё больше.