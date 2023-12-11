Спасатели недооценили тяжесть травм Михаэля Шумахера

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Накануне десятилетней годовщины несчастного случая с Михаэлем Шумахером во французских Альпах, в результате которого гонщик получил тяжелейшие травмы головы, в немецкой прессе появились новые подробности того рокового дня.

Журналистам немецкого телеканала ARD удалось отыскать горнолыжного инструктора по имени Андре, который одним из первых оказался на месте падения Михаэля Шумахера. По словам Андре, защитный шлем гонщика был полностью разбит, но камера, закреплённая сверху шлема, осталась на своём месте.

Шумахер в первые минуты после падения находился в сознании, и журналисты предполагают, что из-за этого спасательные службы недооценили тяжесть состояния гонщика. Однако уже в вертолёте по пути в клинику состояние Михаэля резко ухудшилось, он потерял сознание, и ему пришлось делать искусственную вентиляцию лёгких.

Семикратного чемпиона мира доставили в клинику в Мутьере, но сразу после этого было решено транспортировать его в специализированную клинику в Гренобле. Ситуация была критической, и Михаэля доставили в Гренобль на 45 минут позже, чем могли бы, если бы отправили его туда сразу после падения.

Журналисты ARD предполагают, что это промедление могло иметь критические последствия для здоровья Михаэля Шумахера.