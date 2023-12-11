Валентино Росси завершил сезон в GT на подиуме

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Недавно мы рассказывали, что в следующем году Валентино Росси дебютирует в чемпионате мира по гонкам на выносливость, где будет выступать в категории LMGT3 за Team WRT и пилотировать спорткар BMW M4 GT3.

Можно сказать, легендарный итальянский мотогонщик, девятикратный чемпион мира, уже приступил к активной подготовке, поскольку завершил сезон 2023 года весьма успешным выступлением во вчерашнем марафоне «12 часов Залива», проходившем на автодроме Яс-Марина в Абу-Даби.

Экипаж WRT в составе Росси, Дриза Вантура и Ника Уеллоли занял второе место на финальном этапе серии Intercontinental GT Challenge. Всего 12 секунд они уступили трио команды GruppeM (Микаэлю Гренье, Луке Штольцу и Маро Энгелю), выступавшему на спорткаре Mercedes-AMG GT3.

У команды Росси даже был шанс выиграть гонку, но помешала досадная неполадка с машиной, из-за которой лидерство было упущено, и вперёд вышли соперники из GruppeM. Тем не менее после финиша Валентино и его напарники искренне радовались второму месту, что можно считать вполне достойной концовкой сезона гонок GT.