Зак Браун: Пит-стопы могут сделать спринты интереснее

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Зак Браун предложил проводить во время спринтов обязательные пит-стопы – по мнению исполнительного директора McLaren Racing, это поможет сделать короткие субботние гонки более зрелищными.

В 2023 году было шесть этапов, в программу которых входил спринт, столько же будет в следующем сезоне, однако обсуждение того, каким может быть оптимальный распорядок таких уик-эндов, продолжаются. Звучат разные предложения, и Зак Браун не остался в стороне от этой дискуссии.

Он готов признать, что действующий формат можно и нужно совершенствовать, однако не согласен, например, с Максом Ферстаппеном, который считает, что спринт снижает интригу воскресного Гран При, главного события любого уик-энда.

«Не думаю, что спринты снижают интерес к Гран При, но полагаю, что мы действительно должны взглянуть на сам формат, и сейчас мы как раз этим занимаемся, – сказал Браун, участвуя в подкасте Track Limits. – По-моему, Макс Ферстаппен говорит, что спринтерские гонки в целом проходят не так интересно, как могли бы проходить. Я считаю, мы должны что-то предпринять, чтобы как-то оживить такую гонку.

Это может быть реверсивный порядок старта или обязательные пит-стопы – например, можно использовать очень мягкие шины, которые потеряют эффективность на половине дистанции. По-моему, обязательные пит-стопы могли бы стать хорошим решением. Если бы у нас были специальные шины Super Soft, которые изнашиваются к половине дистанции, то в этой ситуации командам и гонщикам пришлось бы принимать решение о пит-стопе.

Мне кажется, это неплохой способ превратить спринт в своего рода мини-Гран При, ведь сейчас на ход субботних гонок фактор тактики не влияет. Думаю, пит-стопы сделали бы эти гонки интереснее».