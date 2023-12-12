Абитебул: Соперники Red Bull должны были выступить лучше

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Бывший руководитель команды Renault Сирил Абитебул в интервью Franceinfo говорил о доминировании Red Bull…

Сирил Абитебул: «Ferrari доминировала в тот период, когда Формула 1 была гораздо менее конкурентоспособной, чем сейчас. Ferrari доминировала за счет бюджета и структуры, которых не было у других команд.

Сейчас Red Bull Racing – сильная команда, хорошо организованная и финансируемая, но она доминирует в среде, где остальные тоже сильны.

Когда меняется регламент, одной из команд, как правило, удаётся добиться большего, но в 2023-м регламент был всем хорошо известен. Другие команды должны были выступить лучше.

Доминирование Red Bull связано с тем, что их машина обладает более эффективной аэродинамикой, благодаря очень хорошим инструментам моделирования и очень точной аэродинамической трубе. Они потратили на это время и средства в те годы, когда у них не было хорошей силовой установки, и сейчас пользуются результатом.

Ферстаппен – исключительный гонщик. Перес уступает во всём. Но очевидная легкость, с которой Макс обгоняет, связана с тем, что гонщики с ним не борются. Они знают, что не могут с ним бороться. Вместо того чтобы изнашивать свои шины в этой борьбе, они просто его пропускают.

Формула 1 уникальна тем, что каждый год привносит что-то новое, как Гран При Лас-Вегаса в этом сезоне. Есть много других интересов, кроме чемпионского титула. Если доминирование затянется, это вызовет проблемы, но я буду удивлен, если такая ситуация, которую мы видели в этом году, повторится вновь. Ну а после перемен в регламенте в 2026 году Red Bull столкнется с еще большей конкуренцией».