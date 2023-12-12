Брандл: Команды должны бросить вызов Red Bull

Бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт британского Sky Sports F1 Мартин Брандл считает, что борьба в следующем сезоне станет более напряжённой…

Мартин Брандл: «Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, да и все остальные должны собраться с силами и бросить вызов Максу Ферстаппену.

Отставание сократится. Оно сокращалось по ходу всего этого сезона. Так всегда происходит, когда правила не меняются. Надеюсь, так будет и на этот раз

Но вы знаете, что следующее большое изменение правил произойдет в 2026-м, поэтому не исключено, что Red Bull будет доминировать все эти годы, включая 24-й и 25-й. Но задача других команд — остановить их».