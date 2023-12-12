Давиде Бривио покидает Alpine F1

Менеджер команды Alpine и руководитель её гоночной Академии Давиде Бривио объявил об уходе после трёх лет работы. Он возвращается в Moto GP, где работал до этого, где станет менеджером Honda.

Давиде Бривио: «Выступление в Формуле с Alpine F1 стало важной главой моей автоспортивной карьеры. Я благодарен Alpine за это и за возможность передать часть моего опыта в автоспорте молодым гонщикам Академии Alpine.

Я желаю команде и Академии всего наилучшего в будущем, я уверен в том, что многие её молодые участники добьются фантастических результатов в своей карьере».