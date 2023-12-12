Де Баррос: Нельзя противопоставлять Мадрид и Барселону

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Кармело Санс де Баррос, президент сената FIA и один из ближайших сподвижников Мохаммеда бен Сулайема, считает, что авторы проекта гонки Формулы 1 в Мадриде занимают ошибочную позицию, противопоставляя его привычному Гран При Испании в Барселоне.

С одной стороны, он сторонник идеи проведения этапа чемпионата мира в столице Испании, с другой, сожалеет, что на ситуацию в определённой степени влияют пресса и политики, и не считает правильным, что между Мадридом и Барселоной начинается соперничество за право принимать гонку.

«Как испанец, родившийся в Мадриде, я хочу, чтобы Формула 1 туда вернулась, это понятно, и этого хотели бы многие, – цитирует де Барроса газета Diario AS. – Но почему бы Испании не принимать две гонки? В США проходят три Гран При, в Италии – два. Такая практика уже есть, и я не считаю, что это невозможно.

Полагаю, когда идёт речь об организации любого Гран При, существует определённый процесс, но не думаю, что в случае с гонкой в Мадриде ему следуют. Национальная испанская федерация (RFEdA) пока даже не получила этот проект.

Если идея считается ценной и интересной, информация передаётся в FIA, чтобы там занялись процессом омологации и сертификации трассы, тем более если предполагается, что она будет наполовину городской. Но пока никто в FIA не работает с этим проектом, хотя пресса уже вовсю о нём пишет.

Только после того, как трасса получает омологацию, начинается борьба за включение гонки в календарь чемпионата мира. И уже под конец подписываются все коммерческие соглашения. Но похоже, что в данном случае дом начали строить с крыши. Кстати, мне известно ещё как минимум о двух проектах, суть которых так же – провести гонку Формулы 1 в Мадриде.

Я не считаю, что в политическом плане проект позиционируется правильно, поскольку Мадрид противопоставляется Барселоне. В столице хотят отобрать гонку Формулы 1 у Барселоны, и я много об этом читал. Но в прошлом уже было, что мы пытались получить право на проведение Олимпийских игр в Мадриде, однако из этого ничего не вышло именно из-за информационных утечек и процедурных нарушений. Надеюсь, сейчас будет иначе, потому что мне бы хотелось, чтобы гонка в Мадриде всё-таки проходила».