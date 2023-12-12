Джордж Расселл: В 2023-м мы упустили много возможностей

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Джордж Расселл завершил сезон на восьмом месте в личном зачёте, что хуже показателей 2022 года. Однако сам гонщик Mercedes считает, что добился прогресса, просто из-за нестабильных результатов этот прогресс сложно оценить со стороны.

Джордж Расселл: «Сезон получился очень странным. По ходу многих этапов у нас был высокий темп, однако нам не удавалось достичь результатов, которые я считал заслуженными или возможными. Нам определённо нужно разобраться, с чем это связано.

В 2023-м мы упустили много возможностей, так что у нас есть причины для сожалений. Сезон нельзя назвать простым. Но когда удавалось избежать проблем и всё работало гладко, как правило, удача была на нашей стороне. Но стоило нам оказаться в роли догоняющих, как удача отворачивалась от нас.

Я не из тех, кто верит в удачу. Я считаю, что мы сами создаём условия для успеха, так что нужно просто стать быстрее. И тогда удача будет с нами.

Есть области, над которыми мне необходимо поработать зимой. Сезон 2022 года прошёл очень гладко, и я финишировал в первой пятёрке чаще, чем кто-либо другой. В 2023-м я прибавил – у меня был выше темп в квалификациях и гонках, но при этом мы больше отставали.

Отчасти это связано с тем, что соперники прибавили. В начале сезона в Aston Martin были быстры, а во второй половине сезона в борьбу включилась McLaren».