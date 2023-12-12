Ф3: Мартиниус Стенсхорн выступит в Hitech

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Команда Hitech подписала контракт с 17-летним норвежским гонщиком Мартиниусом Стенсхорном – он проведёт следующий сезон в Формуле 3.

В прошлом году Мартиниус закончил вторым сезон в выступал в европейском чемпионате Formula Regional, одержав пять побед, потом провёл тесты с Hitech, показав лучшее время в последний день – и стороны подписали контракт.

Мартиниус Стенсхорн: «С нетерпением жду следующего сезона, когда буду выступать в Формуле 3 с Hitech. Я уверен, они помогут мне развиваться и прогрессировать в этом чемпионате. Меня ждёт новый вызов, но я хочу сразу бороться за победы».