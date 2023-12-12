FIA объединилась с IESF против оскорблений в интернете

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FIA и международная федерация электронного спорта Esports (IESF) объединились в борьбе с злоупотреблениями и оскорблениями в интернете.

Подписанное в Пусане соглашение предусматривает создание четких руководящих принципов и разработку образовательных программ для участников соревнований и болельщиков.

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Мы признательны IESF за поддержку в реализации нашей миссии по искоренению злоупотреблений в спорте.

IESF – наш важнейший партнёр, связывающий наш спорт и цифровой. Через сотрудничество и приверженность общим принципам, мы будем способствовать созданию более безопасной и уважительной онлайн-среды для всех».