Карлос Сайнс: В Ferrari умеют справляться с прессингом

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Гонка в Сингапуре стала единственной в завершившимся сезоне, которую не удалось выиграть гонщикам Red Bull Racing. Победу на городском этапе одержал Карлос Сайнс. Испанский гонщик рассказал, что тот успех повысил уверенность Ferrari в том, что команде по силам бороться за высокие места в 2024-м, если в их распоряжении окажется быстрая машина.

«Тот успех 100% повлиял на наш год, поскольку у нас было не так и много шансов одержать победу, – рассказал Карлос Сайнс. – Тот факт, что мы не упустили шанс и максимально выложились в трёх тренировках, квалификации и гонке я считаю огромным достижением. Я говорю не только о себе, но и о всей команде – мы доказали, что когда в следующем году у нас появятся возможности, мы сможем победить.

В тот уик-энд в Сингапуре мы работали в условиях огромного прессинга, поскольку понимали, что у нас едва ли не единственная возможность выиграть в этом году. Возможно, шансы могли быть ещё в Лас-Вегасе, но в тот момент мы этого не знали.

Команда не сломалась под прессингом и сложила вместе все составляющие в тот уик-энд. Результат Сингапура показал, что в следующем году мы многое сможем, если построим хорошую машину».