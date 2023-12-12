Лыжня Moscow Raceway: 24 декабря 2023 года

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Традиционный лыжный забег на подмосковном автодроме Moscow Raceway пройдет 24 декабря – организаторы ждут всех, кто любит кататься. Принять участие может каждый, вне зависимости от спортивных навыков – участие в забеге бесплатное. Также бесплатным будет прокат лыж, ботинок и палок, которые нужно заранее забронировать на автодроме.

Расписание мероприятия

10.00-16.00 Авто-трек-день на зимней автомобильной трассе

10.00-11.30 Регистрация участников лыжной гонки

11.30 Старт лыжного забега на основной гоночной трассе Moscow Raceway

12.30 Награждение победителей и призеров

13.00-16.00 Свободное катание

На протяжении всего дня на автодроме будут работать теплая раздевалка, прокат лыж и ботинок, кафе с домашней кухней, бесплатные парковки у трибун и зимнего авто-трека.