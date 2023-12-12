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В этом году Кевин Магнуссен заработал лишь три очка, а его команда Haas F1 заняла последнее место по итогам сезона…

Кевин Магнуссен: «В этом году и вспомнить особенно нечего. Иногда мы зарабатывали очки, порой я был счастлив финишировать десятым. Это отлично характеризует наш сезон. Гонки, в которых удавалось заработать очки, можно ещё как-то выделить, но ничего лучше у нас не было.

В конце сезона мы опробовали доработанную версию шасси, нацеленную на следующий сезон. Но прижимная сила у неё не больше, она не быстрее. В управлении она была лучше и стабильнее, но с ней мы не сделали шаг вперёд.

Надеюсь, команда сделала выводы, и мы сделаем этот шаг в межсезонье, поскольку в этом году нам было очень непросто».