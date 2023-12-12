Стелла: Хороший мотор – лишь один из важных элементов

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Андреа Стелла подчернул, что решение McLaren продлить до 2030 года контракт с Mercedes на поставку силовых установок – вполне логичное и очевидное, но это ещё не финальное звено в цепи факторов, от которых зависят будущие успехи команды.

Двигатели Mercedes зарекомендовали себя как очень надёжные, и у McLaren с ними были проблемы только на начальном этапе сезона в Бахрейне, а на всех остальных Гран При всё было вполне нормально. Что касается перспектив этого сотрудничества, то одним из ключевых условий нового контракта стала возможность McLaren участвовать в процессе разработки силовых установок нового поколения, на которые Формула 1 перейдёт в 2026 году. Это позволит добиться более органичной интеграции двигателей, построенных в Брикусорте, и шасси, которое будет создано в Уокинге.

«Решение продлить сотрудничество было вполне логичным, – рассказал руководитель команды McLaren. – Мы очень довольны тем, как оно складывается, и мотористы Mercedes внесли чрезвычайно важный вклад в наш прогресс в этом году.

Кроме того, принять это решение было довольно просто благодаря заверениям, которые мы получили в техническом плане, высоким рабочим стандартам, свойственным этой компании, и тому солидному заделу, уже достигнутому ею в процессе подготовки к 2026 году, с которым мы смогли познакомиться.

Мы рады, что и в дальнейшем в этом плане сохранится преемственность и стабильность. Однако хороший двигатель – лишь один из элементов, необходимых для решения стоящих перед нами задач. Это необходимое условие, но далеко не достаточное. Чтобы претендовать на победы в чемпионатах, необходимо поделать очень серьёзную работу по созданию шасси.

Не сомневаюсь, что в ближайшие годы мы будем вполне конкурентоспособны, если говорить о силовой установке. Что касается шасси, то даже в этом году на тех этапах, к которым мы не готовили технических новинок, мы сразу видели, что наша конкурентоспособность была уже не на таком высоком уровне, как в предыдущих гонках. Поэтому прежде всего мы должны обратить внимание на собственную работу и гарантировать, что в последующие годы мы сможем сохранить набранный темп».