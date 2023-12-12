В Alpine постараются компенсировать отставание

В условиях «замороженного» регламента на моторы команда Alpine уступила соперникам в минувшем сезоне, в том числе за счёт меньшей мощности силовой установки, но надеется компенсировать отставание.

Брюно Фамен, вице-президент Alpine Motorsport: «Нас давно преследует конфликт между характеристиками двигателя и аэродинамикой. Чем больше мощности мы давали двигателю, тем хуже работала аэродинамика.

Кроме того, мы рекуперируем меньше энергии, чем конкуренты, и поэтому теряем в мощности. Но мы можем улучшить программное обеспечение управления двигателем. Это не повысит его мощность, но улучшит эффективность.

Надо признать, что по ходу сезона соперники опередили нас в доработке аэродинамики своих машин, но в следующем сезоне мы надеемся добиться большего».