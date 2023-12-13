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Руководитель команды McLaren Андреа Стелла назвал тройку сильнейших гонщиков, выступающих сейчас в Формуле 1. В его список вошли два чемпиона мира, Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо, а также Ландо Норрис.

В беседе с телеканалом DAZN Стелла высоко отозвался не только о Ландо Норрисе, но и его напарнике Оскаре Пиастри: «Оскар не только талантлив, но и очень умён. Его умственные способности очень высоки. И ещё я могу сказать, что Оскар очень спокоен за рулём.

Ландо уже один из лучших гонщиков Формулы 1. Он быстр, очень хорош в борьбе в гонках и отлично контролируем износ шин. Если мы дадим Ландо хорошую машину, то он сможет бороться за титул».

Отвечая на вопрос, кого он считает всесторонне развитым гонщиком, Стелла назвал Фернандо Алонсо, вместе с которым работал в Ferrari: «У него нет слабых мест. Нельзя сказать, что Фернандо лучший во многих аспектах, но он силён во всех.

Лучшие гонщики современной Формулы 1? Макс, Ландо и Фернандо».