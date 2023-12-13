Берман: Инструкция к машине Ф1 составляет 30-40 страниц

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Гонщик Формулы 2 Оливер Берман в прошедшем сезоне отработал две тренировки в составе Haas и провёл день на тестах в Абу-Даби, и мы уже приводили его рассказ об отличиях машины Формулы 1 и Формулы 2. Британский гонщик надеется, что полученный опыт поможет ему в следующем сезоне, и однажды он перейдёт в Формулу 1.

Оливер Берман: «Сезон получился сложным, поскольку мне приходилось постоянно приспосабливаться к новым ситуациям, но так будет и дальше, поэтому такой год был мне необходим.

В Haas должны были провести две тренировки с новичками, и они выбрали меня для этой роли. До начала сезона и по ходу сезона я работал на симуляторе по программе Haas. За это время мы выстроили с командой хорошие отношения, а затем мне было полезно провести сравнение симулятора и настоящей машины.

Инструкция к машине Формулы 1 составляет 30-40 страниц. Мне пришлось многое выучить, хотя до сих пор я не знаю некоторых вещей. Однако я довольно хорошо освоился с переключателями на руле и тому подобными вещами.

Формула 1 – это вершина автоспорта, самая быстрая машина в мире. Я многому научился на симуляторе, но всё равно было сложно сразу почувствовать уверенность за рулём реальной машины. Цена ошибки на симуляторе невысока, но ничто не сравнится с реальной машиной.

Я много работал с Кевином [Магнуссеном], и он рассказал мне много секретов о машине Формулы 1. Особенно его советы помогли в Мехико, ведь там специфичная трасса. У меня с ним хорошие отношения, и я многому у него научился. Кевин очень опытный и быстрый гонщик.

Я не знаю, какие результаты ждут меня в будущем, но я надеюсь, что смогу хорошо выступить [в Формуле 2] и обратить на себя внимание. Кажется, команда мной довольна, поэтому, надеюсь, рано или поздно я получу возможность вернуться за руль Формулы 1».