Брандл: Пиастри здорово мотивирует Норриса

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Бывший гонщик Формулы 1, комментатор Sky Sport Мартин Брандл считает, что Ландо Норрис был расстроен тем, что его напарник Оскар Пиастри раньше него выиграл гонку в 2023-м – спринт в Катаре…

Мартин Брандл: «Давайте вспомним, что Оскар Пиастри великолепно выиграл спринтерскую гонку в Катаре, где Макс пытался его догнать.

Я не думаю, что новая аэродинамическая труба McLaren принесёт много дивидендов до 2025 года, но если они соберут все остальные факторы, то смогут побеждать.

В 2021-м была серия из трёх гонок подряд, которые Ландо мог выиграть, и сейчас он был очень расстроен тем, что именно Пиастри во время спринта в Катаре первым увидел финишный флаг.

Пиастри здорово мотивирует Норриса. Ему нужно было найти подход, поскольку Оскар уже в дебютном сезоне демонстрировал высокую скорость в действительно сложных поворотах и показывал потрясающие результаты.

Да, Оскар допустил также несколько ошибок, обычных для новичков, но в итоге они оба заметно прибавили».