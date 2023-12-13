Хорнер: AlphaTauri станет клиентской командой

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После четырех сезонов под названием AlphaTauri вторая команда Red Bull вновь сменит имя, Лоран Мекис заменил ушедшего на пенсию Франца Тоста, а Питер Байер стал генеральным директором.

В прошлом большое внимание уделялось поддержке молодёжной программы Red Bull, команда была молодёжной, потом сестринской, а теперь станет независимой. Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что AlphaTauri, как бы она не называлась, станет клиентской командой с опытными гонщиками –Даниэлем Риккардо и Юки Цунодой.

Кристиан Хорнер: «Даниэль и Юки – гонщики Red Bull, их обоих можно будет вызвать, если возникнет необходимость.

AlphaTauri принадлежит тем же акционерам, что и Red Bull Racing, но это независимая команда. Они могут использовать наши детали из числа тех, что разрешены регламентом – коробку передач, подвеску и и так далее, так же, как Williams и Aston Martin получают их от Mercedes или Haas от Ferrari.

Они базируются в Италии, но к ним пришло новое руководство: Питер Байер в качестве исполнительного директора и Лоран Мекис в качестве руководителя команды, это конкурентоспособные парни, они оба хотят соревноваться и продвигать команду вперед. Они приняли на себя этот вызов, теперь для Red Bull Racing это клиентская команда».