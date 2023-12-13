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Звезда тенниса Мария Шарапова, которая давно дружит с Льюисом Хэмилтоном, в подкасте Armchair Expertу выразила удивление тем, что гонщики Формулы 1 способны выступать на высоком уровне, несмотря на обилие спонсорских мероприятий и PR-акций…

Мария Шарапова: « Гонщики Формулы 1 – настоящие герои. В Майами я была удивлена тем, как много мероприятий и интервью Льюис Хэмилтон проводит по ходу уик-энда. В это невозможно поверить.

Потом вы просыпаетесь и хотите сделать свою работу, но как победить кого-то, когда вы столько сил вынуждены отдать на интервью.

Думаю, это ещё раз говорит нам, что такое настоящая звезда. Вне трассы гонщики Формулы 1 выполняют множество обязанностей, поскольку они несут за это ответственность, а на трассе в каждый гоночный уик-энд сражаются друг с другом».