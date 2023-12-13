Томбасис: В 2026-м машины станут легче и короче

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Технический регламент на сезон 2026 года будет опубликовал через полгода, но в FIA заявили, что машины станут легче и короче…

Николас Томбасис, директор FIA по гонкам на одноместных машинах: «Мы хотим определиться с регламентом 2026 года, по крайней мере в их первой версии, к концу июня, в соответствии с графиком Международного спортивного кодекса.

Регламент на силовую установку мы опубликовали более года назад, производители уже работают по нему, он не изменится. Мы регулярно с ними встречаемся, чтобы иметь уверенность в том, что мы устраним любые недоразумения или лазейки. Порой мы публикуем некоторые обновления, но это просто разъяснения и вопросы, которые мы обсуждали с производителями силовых установок.

Больше всего мы сейчас сосредоточены на шасси. Мы в значительной степени определили базовую компоновку машины, она станет более короткой. Вероятно, колесная база составит 3,4 метра (сейчас максимальная колесная база – 3,6 метров). Понятно, что всё это ещё не окончательно, но именно к этому мы движемся. Машина станет уже примерно на 100 миллиметров.

Кроме того, мы планируем снизить вес на 40–50 килограммов в 2026 году. В последние годы машины стали слишком громоздкими и слишком тяжелыми, так что в 2026-м мы сядем на диету.

Мы планируем разумно снизить прижимную силу машин и сильно уменьшить лобовое сопротивление. В результате нагрузка на подвеску и другие компоненты уменьшится, что позволит командам снизить вес машин. Этому поможет и уменьшение габаритов.

Так же мы планируем поставить шины меньшего размера. Мы стремимся к 16-дюймовым дискам, с меньшим диаметром шин и меньшей шириной как спереди, так и сзади. Мы считаем, что всё это поспособствуют значительному снижению веса».