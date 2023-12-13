Тото Вольфф раскритиковал FIA за атаку на его семью

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На прошлой неделе в FIA открыли и довольно оперативно закрыли разбирательство в отношении Сьюзи и Тото Вольффа в связи с возможной передачей конфиденциальной информации. Уже после официального заявления FIA о том, что у них нет вопросов к семье Вольфф, в Mercedes пообещали подключить к делу юристов.

В свою очередь Тото Вольфф в комментариях для немецкой Bild заявил, что своими действиями FIA пересекла «красную линию».

Тото Вольфф: «За десять лет в роли руководителя команды я привык ко всякому, но эта история всё равно меня шокировала. Я не вижу проблемы в том, когда оказываюсь под перекрёстным огнём – у меня довольно толстая кожа, поэтому я справляюсь с подобными вещами. Но сейчас ситуация вышла на другой уровень, поскольку была задета моя семья.

Эти абсурдные обвинения возникли из ниоткуда. Это было личное нападение с пересечением красной линии.

Мы со Сьюзи достаточно профессиональны, чтобы разделять наши профессиональные области. Я не вижу, в каких аспектах наша работа пересекается».