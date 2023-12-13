В Mercedes ищут причину разницы между гонщиками

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По ходу сезона результаты гонщиков Mercedes в квалификации порой сильно разнились. На одних трассах Хэмилтон оказывался впереди, на других – Расселл, причём разница между ними была большой. Джордж заявил, что команда пытается с этим разобраться.

Джордж Расселл: «Получилось так, что наши с Льюисом машины почти никогда не ехали в одном темпе. За последние несколько лет наш квалификационный темп практически не изменился, но получалось так, что на одной трассе один опережал другого на шесть десятых, или наоборот. Сейчас мы пытаемся найти причину.

При такой разнице вы сбиваетесь с ног, начинаете искать ответы, стремитесь сократить отрыв, и при этом часто ещё больше откатываетесь назад. Сейчас мы пытаемся найти причину. Уверен, Льюис тоже пытается это выяснить».