Вассёр о переговорах по Договору согласия

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Действующий Договор согласия, определяющий обязанности Формулы 1 и команд, заканчивается в 2025-м. Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает, что при подписании нового договора стоит соблюдать осторожность…

Фредерик Вассёр: «В этой ситуации формат, организация и регламент не имеют значения. Но если у нас 11 команд, мы более уязвимы, чем когда нас десять. Если бизнес растёт, все настроены позитивно и оптимистично, это здорово. Но я не уверен, что так будет всегда.

Об этом нужно помнить. На каждом брифинге команд мы говорим, что расходы нужно увеличить. Мы учитываем инфляцию, меняем коэффициенты, включаем капитальные расходы, а теперь нам говорят, что придётся уменьшить доходы.

Сложно вести бизнес, когда такие изменения происходят часто. Минус в том, что мы не извлекаем уроков из прошлого, и это большая проблема».