Вассёр: С одиннадцатой командой Ф1 станет более уязвимой

Руководство и команды Формулы 1 последовательно выступают против появления в чемпионате нового участника, хотя заявка Andretti Cadillac уже получила одобрение со стороны FIA. Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр рассказал об опасениях в Формуле 1, что появление одиннадцатой команды усложнит финансовое положение остальных участников.

Фредерик Вассёр: «С одиннадцатью командами чемпионат более уязвим, чем с десятью. Конечно, когда бизнес растёт, все настроены позитивно и полны оптимизма, но я не уверен, что текущий рост Формулы 1 всегда будет оставаться таковым.

Есть вопросы, на которые необходимо обратить внимание. На каждой встрече мы говорим о необходимости повышения расходов. Мы включаем в бюджетные ограничения инфляцию, пересчитываем показатели, увеличиваем капитальные затраты и так далее, а с приходом одиннадцатой команды сократятся наши доходы.

Нелегко вести бизнес и строить прогнозы, когда условия меняются так часто. Главная проблема в том, что мы не учимся на прошлом опыте».

Как и Фредерик Вассёр, руководитель команды Williams Джеймс Ваулз опасается, что появление команды Andretti в Формуле 1 ухудшит финансовое положение остальных участников: «Дело не в том, что в чемпионате нет места для одиннадцатой команды. Дело в необходимости обеспечить стабильное финансирование.

Я ценю, что мы увеличиваем темпы роста и впервые за всю историю приближаемся к финансовой стабильности. Давайте доберемся до этой точки и посмотрим, где мы находимся. На самом деле это не игра против появления одиннадцатой команды, но давайте расти там, где мы можем расти. Я не уверен, что сегодня рост возможен за счёт появления новой команды».