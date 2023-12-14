Алонсо рад, что выступает в одно время с Ньюи

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Если бы не Эдриан Ньюи, Фернандо Алонсо наверняка выиграл бы больше гонок и титулов, ведь британец строил машины его конкурентов. Но Фернандо проявил благородство, сказав, что рад выступать с ним в одно время.

Фернандо Алонсо: «Ньюи – легенда нашего спорта. Мы несколько раз были очень близки к совместной работе, говорили об этом. Когда несколько лет назад он опубликовал книгу в Испании, мне выпала честь написать к ней вступление.

Эдриан – невероятный человек. Я рад выступать с ним в одно время, хотя мы никогда не работали вместе. Я счастлив, что живу и гоняюсь в то время, когда Эдриан строит машины Формулы 1.

Мне хотелось бы однажды с ним поработать. Я буду ездить на Valkyrie (разработанной Ньюи в рамках сотрудничества Red Bull и Aston Martin) дома, и, возможно, я уже что-то почувствую, когда сяду за руль.

Но Ньюи несёт ответственность за то, что многие годы гонщики не из его команд не выигрывали чемпионаты».