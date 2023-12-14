FIA WEC: Мортара стал напарником Квята в Lamborghini

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Команда Lamborghini Iron Lynx, выступающая в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC, назвала полный состав экипажа под номером 63 на следующий сезон.

Напарником Даниила Квята и Мирко Бортолотти стал швейцарский гонщик Эдоардо Мортара. В этом составе экипаж примет участие в первой гонке сезона 2024 года FIA WEC 1-2 марта в Катаре.

Эдоардо Мортара: «Я очень рад присоединиться к команде Lamborghini, ведь это даёт мне невероятную возможность выступить в чемпионате мира по гонкам на выносливость и в «24 часах Ле-Мана», чего я давно хотел. Надеюсь, в следующем сезоне мы сможем добиться хороших результатов».

Ранее на этой неделе в Lamborghini Iron Lynx провели двухдневные тесты машины SC63 на трассе COTA в Остине.