Формула 3: Сами Мегетуниф подписал контракт с Trident

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В 2024 году Сами Мегетуниф дебютирует в Формуле 3. Французский гонщик подписал контракт с Trident. В прошлом сезоне Сами выступал в чемпионате FRECA, трижды поднялся на подиум и занял девятое место в личном зачёте. Впервые машину Формулы 3 Мегетуниф опробовал на прошедших в октябре тестах.

Сами Мегетуниф: «Я очень рад присоединиться к команде Trident. Мы все знаем, насколько хорошо команда провела предыдущие несколько сезонов. Я рад новому вызову и тому, что буду гоняться в те же гоночные уик-энды, что и парни из Формулы 1. Зимой предстоит много работы, чтобы приехать в Бахрейн хорошо подготовленным.

Я уже начал работу с командой во время тестов после сезона. Меня многому научили, чтобы помочь адаптироваться к новой машине и стать быстрее. Я также благодарен своим спонсорам за потрясающую поддержку».