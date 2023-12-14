Формула 3: Себастьян Монтойя перешёл в Campos Racing

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Себастьян Монтойя продолжит выступать в Формуле 3 в следующем сезоне. Сегодня было объявлено о переходе 18-летнего гонщика из Hitech Pulse-Eight в команду Campos Racing. Напарниками Монтойи в новом сезоне станут Оливер Гёте и Мари Боя.

Себастьян Монтойя: «Я очень рад присоединиться к Campos Racing в предстоящем сезоне Формулы 3. Честно говоря, мы добились хорошего прогресса на тестах после моего возвращения в команду, хотя гонка в Макао не принесла ожидаемых результатов.

У нас есть потенциал, и для этого необходимо максимально использовать все возможности. Мы знаем, что машина достаточно быстра, чтобы регулярно зарабатывать очки. Надеюсь, мы сможем бороться за подиумы и победы».

В прошлом сезоне Формулы 3 лучшим результатом Себастьяна Монтойи стало второе место на финише субботнего спринта в Мельбурне. В Макао сын бывшего гонщика Формулы 1 Хуана-Пабло Монтойи до финиша не добрался.