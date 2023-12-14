Жак Вильнёв: Ферстаппен думает о гонках 24 часа в сутки

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В 2023 году Макс Ферстаппен уверенно выиграл третий титул, одержав девятнадцать побед. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что если бы соперники работали с такой же отдачей, что и Ферстаппен, то борьба в чемпионате получилась бы более острой.

Жак Вильнёв: «Преимущество Red Bull не такое и большое. Все свои поулы они завоевали с разницей в одну десятую или половину десятой. Это минимальные отрывы, а не доминирование. Ситуация совсем не такая, какая была в годы преимущества Mercedes, когда те опережали всех на секунду, и всех всё устраивало.

Такой результат принёс Макс, поскольку он думает о гонках 24 часа в сутки. Он никогда не устаёт и выжимает всё из машины. Ничего другого, кроме гонок, для него не существует.

Он постоянно сидит за рулём симулятора, гоняется в картинге. Я не видел, чтобы другие гонщики были так же сильно увлечены работой. Возможно, только Фернандо Алонсо, тогда как остальные заняты чем-то другим. Они вылезают из машины и переключаются на другие занятия. Если бы остальные были сосредоточены на работе, как Макс, то, возможно, они бы и выступали на уровне Макса».

Жак Вильнёв добавил, что в финале сезона в Абу-Даби, Ферстаппен работал с такой же отдачей, как и в первой гонке: «В этом большая разница между Максом, его напарником и всеми остальными.

На последнем этапе сезона в тренировках он выкладывался с такой же отдачей, как и в первый день, словно ему только предстояла борьба за титул. Для Макса не имеет значения общая картина – если он выезжает на трассу, то полностью выкладывается».