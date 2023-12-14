Жак Вильнёв: В 2023-м баланс сил в Mercedes изменился

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Джордж Расселл не скрывает, что в 2023-м упустил много возможностей, и его восьмое место по итогам сезона оказалось хуже ожиданий. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв попытался объяснить, почему британский гонщик столкнулся со сложностями, хотя в 2022-м опередил более опытного напарника Льюиса Хэмилтона.

Жак Вильнёв: «На самом деле, это удивительно. В прошлом году он был новичком в команде, пришедшем из Williams. Ему не нужно было выигрывать гонки – всё, что Джордж должен был сделать, это опередить Льюиса.

Льюису же пришлось справляться с тем, что он проиграл титул, и его машина больше не позволяла легко побеждать. Думаю, это отразилось на Льюисе, и ему потребовалось время, чтобы собраться. И этот факт тоже упростил жизнь Джорджу.

В прошлом году Расселл оказался в такой же позиции, в которой был Даниэль Риккардо в 2014-м, когда стал напарником Себастьяна Феттеля. Ему не нужно было ни о чём думать, кроме как опередить Феттеля. В свою очередь Феттель пытался заново изобрести велосипед, чтобы вновь начать выигрывать гонки, но из-за этого ехал только медленнее. То же самое произошло между Расселлом и Хэмилтоном в 2022-м.

В 2023-м ситуация изменилась, поскольку Льюис осознал, что ему предстоит работать с такой же отдачей, с которой он работал в начале карьеры. И это немного изменило баланс сил в Mercedes. В свою очередь Джордж начал сезон с мыслями, что он впереди Льюиса и может бороться за победы, и это повлияло на его настрой. Джордж ещё отыграется, поскольку он очень быстрый».