Жан Тодт ответил на критику Бен Сулайема

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После избрания на пост президента FIA Мохаммед Бен Сулайем критиковал своего предшественника Жана Тодта. В частности, речь шла о долгах FIA в 20 миллионов долларов, и о судебном иске по поводу Halo. В интервью французскому L'Equipe Тодт ответил на эту критику.

Жан Тодт: «Когда я ушёл, в резерве оставалось более 250 миллионов евро. Каждый год был прибыльным за исключением последних двух лет с Covid-19.

Когда я пришёл в 2009 году, на счетах было меньше 40 миллионов евро, хотя несколько лет назад FIA уступила коммерческие права Формуле 1 на сто лет. Когда я ушёл, бюджет увеличился почти втрое, появилось множество новых соревнований и источников дохода, таких как Формула Е, чемпионат мира по гонкам на выносливость или чемпионат по ралли-рейдам.

Что касается иска о потенциальном нарушении FIA патентных прав на систему Halo. предложенный Йенсом Х.С. Найгаардом, в тот момент мы на самом деле не завершили этот спор. Но ничего не скрывали. Вопрос был хорошо документирован и контролировался нашими службами; мы представили его Сенату и Всемирному совету перед моим отъездом, и при этом присутствовал нынешний президент.

Это был иск, поданный в Техасе инженером, владевшим патентом, который действовал только в Соединенных Штатах. Поэтому, когда я ушел, не было ничего секретного. Но я не был удивлен, я знал, кто мой преемник. Я знаю этого персонажа. Но нет смысла выдвигать обвинения, если они заведомо ложные».