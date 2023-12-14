Сайнс-старший: Буду рад переводу Гран При в Мадрид

Родившийся в Мадриде отец Карлоса Сайнса в интервью AS заявил, что не видит ничего негативного в том, что Барселона уступит Мадриду гонку Формулы 1.

Карлос Сайнс-старший: «Я не знаю, будет ли в итоге один испанский этап или два. Но если Гран При переедет в Мадрид, я буду очень рад, как вы понимаете.

Гонка в том месте, что было выбрано в Мадриде, стала бы невероятным событием. Если это произойдет и Карлос ещё будет выступать в Формуле 1, это будет уникальный и фантастический праздник. Гонка в родном городе – это невероятно. Думаю, Карлосу очень понравится этот Гран При.

Гран При Испании много лет проводится в Барселоне, но нет никаких правил, которые закрепляли бы проведение национального этапа на одной трассе. Мы же помним, что гонка проводилась и в Хересе.

Это частная инициатива, так что никто не сможет указать на кого-то и сказать, что деньги на это потрачены впустую».