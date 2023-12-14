Сайнс: В 2024-м мы должны нацеливаться на титул

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Карлос Сайнс доволен скоростью и стабильностью в минувшем сезоне…

Карлос Сайнс: «Сезон 2023 года получился сложным, больше всего я хотел вернуть свою скорость.

В 2022-м я был не так быстр, как в 2021-м или на машинах прежних лет, моей целью было освоиться на машинах нового поколения, лучше понимать их и быть быстрее в квалификации и гонке.

Я думаю, что этой цели я достиг. Я определенно чувствую себя намного быстрее, лучше пилотирую в квалификации и гонке, добился необходимой стабильности. Всегда есть подъёмы и спады, но подъёмов стало больше, а спадов меньше, так что сезон определённо прошёл лучше.

В 2024-м мы должны нацеливаться на титул. Удастся ли его выиграть? Время покажет. Но я хочу, чтобы команда считала, что это возможно, потому что я верю, что это так.

Я доверяю нашей команде, верю в мастерство наших инженеров. Посмотрите на прогресс McLaren по ходу сезона, я совершенно уверен, что Ferrari сможет прибавить во время зимнего перерыва. На некоторых трассах мы в квалификации опережали Red Bull на три десятых, теперь нужно добиться того же на дистанции гонки».