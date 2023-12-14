У Хэмилтона дружеские отношения с руководством Ferrari

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Контракт Льюиса Хэмилтона с командой Mercedes рассчитан до конца 2025 года, и семикратный чемпион мира намерен его доработать до конца. Однако Льюис не скрывает, что у него хорошие отношения с руководством Ferrari. В частности, с президентом Джоном Элканном и руководителем команды Формулы 1 Фредериком Вассёром.

«Я хорошо знаю Джона. Мы с ним познакомились много лет назад на кампусе Google на Сицилии, – приводит слова Льюиса Хэмилтона издание Racingnews365. – Именно тогда мы подружились и с тех пор постоянно поддерживаем связь.

Фредерика я знаю с 2005 года. У нас всегда были хорошие отношения, и мы много общаемся с того времени, как он стал работать в Формуле 1.

Конечно, когда я начал выступать в Формуле 1, то у меня стало меньше контактов с ним в Формуле 2, но после его перехода мы стали ездить на гонки вместе с ним и Тото. Такова ситуация на самом деле».