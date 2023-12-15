Дженсон Баттон проведёт полный сезон в WEC с Jota

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Чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон проведёт полный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость, включая "24 часа Ле-Мана", за рулём Porsche 963 команды Jota.

Дженсон Баттон: «Я очень рад выступить в экипаже Hertz Team JOTA в чемпионате мира по гонкам на выносливость 2024 года вместе с моими напарниками – Оливером Расмуссеном и Филом Хэнсоном.

У них большой опыт в WEC, что очень важно. Гонки на выносливость – это командная работа, и нет лучшей команды, чем Hertz Team JOTA, чтобы побороться с крупными производителями гиперкаров.

С нетерпением жду первой гонки в Катаре, но понимаю, что нам предстоит проделать большую работу, чтобы хорошо к ней подготовиться».

Сезон WEC стартует в Катаре 2 марта, а "24 часа Ле-Мана" пройдёт 15-16 июня.