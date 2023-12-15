Ф3: Смит продолжит выступать за Van Amersfoort Racing

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Команда Формулы 3 Van Amersfoort Racing подтвердила, что в следующем сезоне за неё продолжит выступать Томми Смит.

В 2023-м австралийский гонщик провёл дебютный сезон в Формуле 3, не заработав ни одного очка. Его лучшим результатом стало двенадцатое место на финише воскресной гонки в Мельбурне. Смит рассчитывает на большее в 2024-м.

Томми Смит: «Возможность продолжить выступления за Van Amersfoort Racing – отличный шанс для меня. У нас командой выстроены прекрасные отношения, и мне не терпится узнать, что принесёт нам 2024 год. Я с нетерпением жду предстоящих испытаний и готов полностью выложиться, чтобы второй сезон в Формуле 3 получился успешным».