FIA опубликовала заявочный лист на 2024 год

10

FIA опубликовала заявочный лист Формулы 1 на сезон 2024 года с официальными названиями команд и номерами гонщиков.

В новом сезоне не будет дебютантов, однако несколько команд сменили официальные названия. В первую очередь, речь идёт о Sauber, у которой сменился титульный спонсор после прекращения сотрудничества с Alfa Romeo. Теперь команда из Хинвила официально называется Stake F1 Team Kick Sauber.

Изменилось и название Aston Martin – из полного названия команды исчезло упоминание спонсора Cognizant.

Сюрпризом заявочного листа стало то, что команда из Фаэнцы продолжит выступать в Формуле 1 как AlphaTauri. На протяжении всего 2023 года руководство Red Bull говорило, что со следующего сезона команда получит новое название, но пока этого не произошло, зато изменилось название шасси с AlphaTauri на RB.

Заявочный лист Формулы 1 на сезон 2024 года

N Гонщик Компания Команда Шасси Мотор 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing Limited Oracle Red Bull Racing Red Bull Racing Honda RBPT 11 Серхио Перес Мендоса Red Bull Racing Limited Oracle Red Bull Racing Red Bull Racing Honda RBPT 63 Джордж Расселл Mercedes-Benz Grand Prix Ltd Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Mercedes Mercedes 44 Льюис Хэмилтон Mercedes-Benz Grand Prix Ltd Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team Mercedes Mercedes 16 Шарль Леклер Ferrari Spa Scuderia Ferrari Ferrari Ferrari 55 Карлос Сайнс Ferrari Spa Scuderia Ferrari Ferrari Ferrari 81 Оскар Пиастри McLaren Racing Ltd McLaren Formula 1 Team McLaren Mercedes 4 Ландо Норрис McLaren Racing Ltd McLaren Formula 1 Team McLaren Mercedes 18 Лэнс Стролл AMR GP Limited Aston Martin Aramco Formula One Team Aston Martin Aramco Mercedes 14 Фернандо Алонсо Диас AMR GP Limited Aston Martin Aramco Formula One Team Aston Martin Aramco Mercedes 31 Эстебан Окон Alpine Racing Limited BWT Alpine F1 Team Alpine Renault 10 Пьер Гасли Alpine Racing Limited BWT Alpine F1 Team Alpine Renault 23 Александер Элбон Williams Grand Prix Engineering Limited Williams Racing Williams Mercedes 2 Логан Сарджент Williams Grand Prix Engineering Limited Williams Racing Williams Mercedes 3 Даниэль Риккардо Scuderia AlphaTauri S.p.A Scuderia AlphaTauri RB RB Honda RBPT 22 Юки Цунода Scuderia AlphaTauri S.p.A Scuderia AlphaTauri RB RB Honda RBPT 77 Валттери Боттас Sauber Motorsport AG Stake F1 Team Kick Sauber Kick Sauber Ferrari 24 Гуаньюй Чжоу Sauber Motorsport AG Stake F1 Team Kick Sauber Kick Sauber Ferrari 20 Кевин Магнуссен Haas Formula LLC MoneyGram Haas F1 Team Haas Ferrari 27 Нико Хюлкенберг Haas Formula LLC MoneyGram Haas F1 Team Haas Ferrari