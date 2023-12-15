Франц Тост о лучших гонщиках своей команды…

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Франц Тост много лет возглавлял Toro Rosso/ AlphaTauri, а после окончания сезона ушёл на пенсию. В его командах выступали 17 гонщиков, но он выделил только двух…

Франц Тост: «Конечно, это Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. Они произвели особое впечатление, но я помню и всех остальных.

У них сразу был профессиональный подход. И они очень тесно сотрудничали с командой. Мне понравилось, как они развивались сами, ведь это тоже важный фактор не только со спортивной, но и с человеческой стороны.

Из 17 гонщиков, которые выступали в нашей команде, я ни про кого не могу сказать, что у него не было таланта. У каждого были свои сильные стороны, все они были хорошими людьми.

Себастьян и Макс выиграли столько титулов, что все теперь думают: «Да, это были лучшие». И с этим не поспоришь. Они были лучшими благодаря таланту, мастерству, страсти. Это очень, очень важно. Как и дисциплина. Они оба очень дисциплинированны.

Я помню Себастьяна, он заботился обо всем, о питании, о тренировках, он хотел знать действительно все, в том числе и о технической стороне. Они изучали технику других гонщиков, точно знали, что было не так хорошо, в чём им нужно прибавить. Они были честны сами с собой.

Они не говорили об этом посторонним, но сами точно знали, над чем им нужно работать. И наблюдать за этим прогрессом было очень интересно».