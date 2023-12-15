Kick.com сменит Alfa Romeo в названии Sauber

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Австралийская стриминговая платформа Kick.com стала титульным партнёром Sauber в сезонах 2024 и 2025 года. Команда будет называться Stake F1 Team Kick Sauber, а новое шасси – Kick Sauber C44.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «В Sauber всегда стремились к инновациям, ломая стереотипы. Партнерство с Kick.com – смелое проявление этого подхода. Наша цель — сделать следующий шаг в поиске новых и инновационных возможностей стать ближе к нашим болельщикам».