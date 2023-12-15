Ландо Норрис получил приз имени Лоренцо Бандини

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Гонщик McLaren Ландо Норрис стал лауреатом престижного приза имени Лоренцо Бандини, присуждаемого за достижения в автоспорте. Торжественная церемония награждения прошла в Фаэнце в театре Мазини.

«Ландо посетил Италию и получил награду, которая вручается за достижения в Формуле 1, – говорится в коротком сообщении пресс-службы McLaren. – Награда вручается не за результаты гонок, а за то, как именно был достигнут успех, силу воли получателя и его подхода к гонкам.

Заслуженный победитель 2023 года, Ландо».

Обладатели приза имени Лоренцо Бандини

Год | Обладатель приза 2022 Кевин Магнуссен 2021 Шарль Леклер 2020 приз не присуждался 2019 Антонио Джовинацци 2018 Валттери Боттас 2017 команда Scuderia Ferrari 2016 Макс Ферстаппен 2015 команда Mercedes AMG F1 2014 Даниэль Риккардо 2013 Пьеро Феррари 2012 Бруно Сенна 2011 Нико Росберг 2010 Льюис Хэмилтон 2009 Себастьян Феттель 2008 Роберт Кубица 2007 Фелипе Масса 2006 Марк Уэббер 2005 Фернандо Алонсо 2004 Кими Райкконен 2003 Михаэль Шумахер 2002 Хуан-Пабло Монтойя 2001 Дженсон Баттон 2000 Ярно Трулли 1999 Александр Вурц 1998 Джанкарло Физикелла 1996 Жак Вильнев 1995 Дэвид Култхард 1992 Иван Капелли