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Гонщик Ferrari Карлос Сайнс заявил, что модель машины 2024 года совсем иначе ведёт себя на симуляторе…

Карлос Сайнс: «На симуляторе новая машина ведёт себя иначе. Но пока мы не зальём в машину 100 килограммов гоночного топлива и не поставим реальные шины, мы не сможем оценить её гоночный темп и износ на дистанции.

Мы узнаем это только на зимних тестах в Бахрейне, когда новая машина будет в гоночном режиме. Ну а сейчас мы можем сосредоточиться на повышении её эффективности в аэродинамической трубе и попытаться сделать её лучше.

Мы понимаем, что важнее всего обеспечить стабильность, которой нам очень не хватало в этом сезоне. Почти невероятно, что такие колебания в скорости могут произойти. Но такова сегодняшняя Формула 1».