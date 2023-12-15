Юки Цунода прошёл подгонку сиденья

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До первой гонки нового сезона в Бахрейне остаётся немногим менее 80 дней, а подготовка к ней уже идёт полным ходом.

В пятницу Юки Цунода приехал на базу AlphaTauri в Фаэнцу, чтобы пройти стандартную процедуру подгонки гоночного сиденья для машины 2024 года.

Юки Цунода связывает серьёзные надежды со следующим сезоном. В конце 2024-го у Серхио Переса истекает контракт с Red Bull Racing, и если японский гонщик ярко проявит себя в AlphaTauri, то вполне может войти в число претендентов на место в основной команде австрийского концерна.