Автоспорт
Видео: Ферстаппен за рулём CR-V Hybrid ‘The Beast’
По ходу уик-энда в Майами Макс Ферстаппен получил возможность проехать за рулём гибридной гоночной Honda CR-V. Сейчас в Honda опубликовали видео заезда Макса.
По ходу уик-энда в Майами Макс Ферстаппен получил возможность проехать за рулём гибридной гоночной Honda CR-V. Сейчас в Honda опубликовали видео заезда Макса.
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