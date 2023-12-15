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Автоспорт

Видео: Ферстаппен за рулём CR-V Hybrid ‘The Beast’

Видео: Ферстаппен за рулём CR-V Hybrid 'The Beast’

По ходу уик-энда в Майами Макс Ферстаппен получил возможность проехать за рулём гибридной гоночной Honda CR-V. Сейчас в Honda опубликовали видео заезда Макса.

Источник:www.f1news.ru

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