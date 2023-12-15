Видео: Механики Red Bull провели пит-стоп в полной темноте

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В Red Bull Racing продолжают радовать болельщиков необычными видеороликами. На этот раз в команде решили проверить, сколько времени понадобится механикам, чтобы провести пит-стоп в полной темноте.

Результат оказался более, чем впечатляющим. Если на первую попытку по смене колёс ушло 8,84 секунды, то уже к четвёртой попытке результат сократился до 4,93 секунды. После перерыва команда поставила перед собой результат за десять попыток провести пит-стоп менее, чем за три секунды. И у них это получилось!

В лучшей попытке механикам Red Bull Racing потребовалось 2,84 секунды, чтобы заменить все четыре колеса на машине в полной темноте. Для сравнения, механики McLaren получили сертификат от Книги рекордов Гиннесса за рекордный пит-стоп на Гран При Катара, длившийся 1,80 секунды.