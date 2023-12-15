Вольфф: Мы пробуем разные форматы, Ф1 остаётся спортом

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Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф отверг предположения, что под руководством Liberty Media в Формуле 1 сместили акцент со спортивной составляющей гонок в сторону развлечений.

Тото Вольфф: «Выходим ли мы за рамки спорта, предлагая зрителям слишком много развлечений? Нет, я так не думаю. В Формуле 1 просто пробуют разные форматы гоночных уик-эндов, и провели ночную гонку в Лас-Вегасе.

Если нужна дополнительная калибровка, чтобы обеспечить лучшее шоу, но при этом оставаясь верным ценностям спорта, то мы должны это попробовать. Однако главный продукт, Гран При в воскресенье, со всеми правилами – финансовыми, техническими и спортивными – всегда оставался таким, какой и должна быть Формула 1».