Зак Браун готов включить в календарь 28 этапов

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На 2024 год запланирован рекордный по продолжительности сезон Формулы 1, включающий 24 Гран При. Руководитель McLaren Зак Браун считает, что в будущем в календарь можно включить больше трасс, но при условии, часть гонок будет чередоваться.

«24 этапа – максимально возможно число для благополучия сотрудников, но мы должны продолжать расширять присутствие Формулы 1, – приводит слова Зака Брауна издание Racingnews365. – Я бы хотел видеть сценарий, при котором у нас есть 20 фиксированных Гран При, и ещё восемь, которые чередуются раз в год. Таким образом, у нас будет календарь из 24-х гонок, но при этом спорт будет присутствовать в большем количестве регионов и стран.

Я делаю эти предложения, но не знаю, как работает экономика промоутеров. Я не знаю, является ли такой календарь с чередованием гонок жизнеспособным для промоутера, но, на мой взгляд, это идеальный сценарий.

Мне легко говорить, но Формуле 1 гораздо сложнее воплотить этот сценарий в жизнь. Но, как я сказал, если получится, то будет идеально».